Desde el Estadio Vancouver, este miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en Bolivia comenzará a las 15:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 horas; y en España a las 20:00 horas del miércoles 24 de junio. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Cazé TV, en Perú por América TV y en Argentina vía Telefe y TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Canadá vs. Suiza: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @canadasoccer)
Partido gratis, Canadá vs. Suiza: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @canadasoccer)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC