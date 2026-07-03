Desde el Estadio Kansas, este viernes 3 de julio se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por los 16avos de final del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Colombia, Perú y Ecuador, el encuentro arrancará a las 20:30 horas; en México comenzará a las 19:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 22:30 horas; y en España a las 3:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil será emitido por Caze TV y en Colombia por Caracol Televisión y Canal RCN. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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