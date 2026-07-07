Desde el Estadio de Vancouver, este martes 7 de julio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Colombia, Perú y Ecuador, el encuentro arrancará a las 15:00 horas; en México comenzará a las 14:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 17:00 horas; y en España a las 22:00 horas de la noche. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil será emitido por Caze TV y en Colombia por Caracol Televisión y Canal RCN. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Colombia vs. Suiza: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @fcfseleccioncol)
Partido gratis, Colombia vs. Suiza: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @fcfseleccioncol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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