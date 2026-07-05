Desde el Estadio Ciudad de México, este domingo 5 de julio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los octavos de final del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En México, el encuentro arrancará a las 19:00 horas; en Perú, Colombia y Ecuador, a las 20:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 22:00 horas; y en España, a las 3:00 de la mañana del lunes 6 de julio. Los canales de transmisión variarán según el país. En gran parte de Sudamérica podrá verse por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en México estará disponible por TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
México vs. Inglaterra se enfrentarán por los octavos del Mundial 2026. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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