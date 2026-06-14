Desde el , este sábado 13 de junio se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 15:00 horas; en México comenzará a las 14:00 horas; en Bolivia a las 16:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 17:00 horas; y en España a las 22:00 horas. Los canales de transmisión también variarán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Países Bajos se enfrenta a Japón por la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Países Bajos)
Países Bajos se enfrenta a Japón por la fecha 1 del Mundial 2026. (Video: Selección de Países Bajos)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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