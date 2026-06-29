Desde el Estadio Monterrey, este lunes 29 de junio se llevará a cabo el partido entre Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los dieciseisavos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 20:00 horas; en Bolivia comenzará a las 21:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 22:00 horas; y en España a las 03:00 horas del martes 30 de junio. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Cazé TV y en Argentina vía Telefe y TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Arranca la hora de la verdad en la Copa del Mundo. Este lunes 29 de junio, la tensión de los duelos de eliminación directa se apoderará del certamen cuando Países Bajos y Marruecos choquen en un vibrante enfrentamiento por los dieciseisavos de final. Sin margen de error, ambas selecciones se juegan el pase a los octavos en un cruce que promete sacar chispas.

La selección neerlandesa llega a esta instancia con la etiqueta de candidata tras una fase de grupos arrolladora. El equipo dirigido por Ronald Koeman demostró ser una auténtica máquina ofensiva, sellando su clasificación como líder indiscutible del Grupo F luego de aplastar por 5-1 a Suecia con un promedio goleador asombroso.

Nombres como Cody Gakpo y Brian Brobbey llegan en estado de gracia a este cruce definitivo. La “Naranja Mecánica” buscará monopolizar el balón y asfixiar al rival con ataques veloces por las bandas, respaldados por la jerarquía y el orden que impone Virgil van Dijk desde la zaga central.

Por su parte, Marruecos aterriza en esta fase tras confirmar que su éxito en Qatar 2022 no fue obra de la casualidad. El combinado comandado por Walid Regragui superó la dura exigencia del Grupo C, demostrando una madurez táctica envidiable y sellando su boleto en una dramática última jornada frente a Haití.

Los “Leones del Atlas” apostarán por un orden defensivo inquebrantable, juntando sus líneas para cerrar los pasillos interiores. El talento creador de Brahim Díaz y la explosividad de Achraf Hakimi por el carril derecho serán sus principales armas para recuperar el balón y castigar mediante transiciones supersónicas.

El libreto del partido parece estar claramente definido en un choque de estilos sumamente marcado. Países Bajos asumirá el protagonismo buscando traducir su dominio en goles tempraneros, mientras que Marruecos apelará a su oficio defensivo y a su gen competitivo para dar el gran golpe en el tablero mundial.

Partido gratis, Países Bajos vs. Marruecos: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @equipedumaroc)