La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 llegó a su electrizante final, dejando en el camino a varias selecciones y confirmando a los 32 equipos que batallarán en los dieciseisavos de final. Este primer tramo de la máxima cita del balompié global no solo regaló emociones en las distintas sedes, sino que configuró un mapa estadístico fascinante. Con los clasificados definidos, es el momento ideal para repasar los números fríos que grafican el rendimiento colectivo de cada escuadra, desde la efectividad ofensiva hasta la rigurosidad disciplinaria mostrada en el campo.

El balance general de esta etapa clasificatoria arrojó cifras sumamente reveladoras sobre las propuestas tácticas que predominaron en los distintos recintos deportivos. Las estadísticas de goleo demuestran una clara tendencia hacia el fútbol ofensivo, pero con pocos equipos que lograron un puntaje perfecto.

Entre los duelos que más aportaron a esta rica tabla de métricas destaca nítidamente el vibrante choque disputado el 14 de junio entre Ecuador y Costa de Marfil. Aquel intenso compromiso no solo mantuvo a los hinchas expectantes en el minuto a minuto, sino que disparó los promedios generales de recuperación de balón y pases completados.

Ecuador vs. Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)

El Grupo F también dejó huellas imborrables en los registros goleadores gracias a la asombrosa contundencia demostrada frente a las potencias europeas. Las precisas definiciones de figuras como Keito Nakamura y Daichi Kamada para vulnerar la valla de Países Bajos engrosaron significativamente la cuota de goles a favor de Japón en esta rigurosa tabla ofensiva.

En cuanto al apartado disciplinario, la cantidad de tarjetas amarillas y rojas mostradas por los colegiados refleja el altísimo nivel de fricción en el medio sector. Las indicaciones arbitrales para frenar las faltas tácticas provocaron que los equipos ajustaran sus precauciones defensivas para no perder piezas vitales de cara a la etapa de eliminación directa.

Finalmente, los 32 combinados nacionales que siguen con vida deberán reiniciar sus calculadoras tácticas para afrontar los emparejamientos de vida o muerte. Los números acumulados sirven como un gran termómetro de rendimiento, pero en los dieciseisavos de final cualquier estadística previa quedará de lado cuando comience la verdadera lucha por el título.

Tabla de estadísticas de los 32 clasificados

Equipo Puntos PG PE PP GF GC DG Asistencias TR TA Francia 9 3 0 0 10 2 +8 9 0 1 Argentina 9 3 0 0 8 1 +7 3 0 2 México 9 3 0 0 6 0 +6 5 1 2 Países Bajos 7 2 1 0 10 4 +6 9 0 3 Brasil 7 2 1 0 7 1 +6 6 0 5 España 7 2 1 0 5 0 +5 4 0 2 Suiza 7 2 1 0 7 3 +4 4 0 3 Inglaterra 7 2 1 0 6 2 +4 5 0 2 Marruecos 7 2 1 0 6 3 +3 5 0 1 Colombia 7 2 1 0 4 1 +3 4 0 4 Alemania 6 2 0 1 10 4 +6 9 0 1 Estados Unidos 6 2 0 1 8 4 +4 4 0 5 Costa de Marfil 6 2 0 1 4 2 +2 3 0 4 Noruega 6 2 0 1 8 7 +1 5 0 1 Croacia 6 2 0 1 5 5 0 5 0 2 Portugal 5 1 2 0 6 1 +5 3 0 4 Japón 5 1 2 0 7 3 +4 7 0 1 Bélgica 5 1 2 0 6 2 +4 3 1 3 Egipto 5 1 2 0 5 3 +2 5 0 6 Canadá 4 1 1 1 8 3 +5 3 0 7 RD Congo (3.º) 4 1 1 1 4 3 +1 2 0 5 Suecia (3.º) 4 1 1 1 7 7 0 6 0 5 Austria 4 1 1 1 6 6 0 4 0 4 Ghana (3.º) 4 1 1 1 2 2 0 2 0 3 Australia 4 1 1 1 2 2 0 1 0 5 Ecuador (3.º) 4 1 1 1 2 2 0 2 0 5 Bosnia y Herzegovina (3.º) 4 1 1 1 5 6 -1 1 2 5 Sudáfrica 4 1 1 1 2 3 -1 3 0 1 Argelia (3.º) 4 1 1 1 5 7 -2 2 1 7 Paraguay (3.º) 4 1 1 1 2 4 -2 2 1 7 Senegal (3.º) 3 1 0 2 8 6 +2 0 0 4 Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 1 1 5

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