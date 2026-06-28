Los 32 equipos en 16avos de final del Mundial: goles, tarjetas rojas, amarillas y todas las estadísticas en fase de grupos. (Foto: Composición Depor)
Los 32 equipos en 16avos de final del Mundial: goles, tarjetas rojas, amarillas y todas las estadísticas en fase de grupos. (Foto: Composición Depor)

La fase de grupos de la llegó a su electrizante final, dejando en el camino a varias selecciones y confirmando a los que batallarán en los dieciseisavos de final. Este primer tramo de la máxima cita del balompié global no solo regaló emociones en las distintas sedes, sino que configuró un mapa estadístico fascinante. Con los clasificados definidos, es el momento ideal para repasar los números fríos que grafican el rendimiento colectivo de cada escuadra, desde la efectividad ofensiva hasta la rigurosidad disciplinaria mostrada en el campo.

El balance general de esta etapa clasificatoria arrojó cifras sumamente reveladoras sobre las propuestas tácticas que predominaron en los distintos recintos deportivos. Las estadísticas de goleo demuestran una clara tendencia hacia el fútbol ofensivo, pero con pocos equipos que lograron un puntaje perfecto.

Entre los duelos que más aportaron a esta rica tabla de métricas destaca nítidamente el vibrante choque disputado el 14 de junio entre Ecuador y Costa de Marfil. Aquel intenso compromiso no solo mantuvo a los hinchas expectantes en el minuto a minuto, sino que disparó los promedios generales de recuperación de balón y pases completados.

Ecuador vs. Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)
Ecuador vs. Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)

El Grupo F también dejó huellas imborrables en los registros goleadores gracias a la asombrosa contundencia demostrada frente a las potencias europeas. Las precisas definiciones de figuras como Keito Nakamura y Daichi Kamada para vulnerar la valla de Países Bajos engrosaron significativamente la cuota de goles a favor de Japón en esta rigurosa tabla ofensiva.

En cuanto al apartado disciplinario, la cantidad de tarjetas amarillas y rojas mostradas por los colegiados refleja el altísimo nivel de fricción en el medio sector. Las indicaciones arbitrales para frenar las faltas tácticas provocaron que los equipos ajustaran sus precauciones defensivas para no perder piezas vitales de cara a la etapa de eliminación directa.

Finalmente, los 32 combinados nacionales que siguen con vida deberán reiniciar sus calculadoras tácticas para afrontar los emparejamientos de vida o muerte. Los números acumulados sirven como un gran termómetro de rendimiento, pero en los dieciseisavos de final cualquier estadística previa quedará de lado cuando comience la verdadera lucha por el título.

Tabla de estadísticas de los 32 clasificados

EquipoPuntos PG PE PP GF GC DG Asistencias TR TA
Francia9300102+8901
Argentina930081+7302
México930060+6512
Países Bajos7210104+6903
Brasil721071+6605
España721050+5402
Suiza721073+4403
Inglaterra721062+4502
Marruecos721063+3501
Colombia721041+3404
Alemania6201104+6901
Estados Unidos620184+4405
Costa de Marfil620142+2304
Noruega620187+1501
Croacia6201550502
Portugal512061+5304
Japón512073+4701
Bélgica512062+4313
Egipto512053+2506
Canadá411183+5307
RD Congo (3.º)411143+1205
Suecia (3.º)4111770605
Austria4111660404
Ghana (3.º)4111220203
Australia4111220105
Ecuador (3.º) 4111220205
Bosnia y Herzegovina (3.º)411156-1125
Sudáfrica411123-1301
Argelia (3.º)411157-2217
Paraguay (3.º)411124-2217
Senegal (3.º)310286+2004
Cabo Verde3030220115

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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