Este miércoles 17 de junio desde las 6:00 p.m. (hora en Panamá, misma hora que en Perú, Colombia y Ecuador), Panamá vs. Ghana se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el Mundial 2026, en el cruce correspondiente a la fecha 1 de la fase de grupos. Recuerda que Pelota Libre TV es una señal pirata, por lo que no recomendamos usarla durante la Copa del Mundo. En lugar de eso, podrás mirar este partido en DSports, DGO y DIRECTV en distintos países de Sudamérica, además de ESPN y Disney Plus. Si estás en Panamá, podrás seguir el encuentro a través de TVN y RPC TV, canales que transmitirán el debut de la selección canalera desde el Estadio Toronto.

Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Ghana se enfrentan en el debut mundialista. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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