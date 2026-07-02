Desde el Estadio Toronto, este jueves 2 de julio se llevará a cabo el partido entre Portugal vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 6:00 p.m.; en México comenzará a las 5:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en España será a la 1:00 a.m. del viernes 3 de julio. Los canales de transmisión variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Portugal será transmitido por RTP, en Croacia por HRT, en Perú por América TV, en México por TV Azteca 7 y en Colombia por GOL Caracol TV. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no recomendamos utilizarla para seguir este compromiso.
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