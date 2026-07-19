Desde el , este domingo 19 de julio se llevará a cabo el del , que se presentará durante la gran final del campeonato. ¿A qué hora podrá seguirse este evento según el país? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará aproximadamente a las 15:45 horas; en México será alrededor de las 14:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará cerca de las 17:45 horas; mientras que en España podrá verse alrededor de las 22:45 horas. La transmisión dependerá de los canales con derechos oficiales del Mundial 2026. En gran parte de Sudamérica estará disponible mediante ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO); en Perú también se podrá seguir por América TV y América TVGO; en Argentina, por TyC Sports, Telefe y TV Pública. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para seguir este espectáculo.

Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)
Show de Medio Tiempo del Mundial 2026. (Video: Shakira)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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