Desde el Estadio New York-Nueva Jersey, este domingo 19 de julio se llevará a cabo el Show de Medio Tiempo del Mundial 2026, que se presentará durante la gran final del campeonato. ¿A qué hora podrá seguirse este evento según el país? En Perú, Colombia y Ecuador comenzará aproximadamente a las 15:45 horas; en México será alrededor de las 14:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará cerca de las 17:45 horas; mientras que en España podrá verse alrededor de las 22:45 horas. La transmisión dependerá de los canales con derechos oficiales del Mundial 2026. En gran parte de Sudamérica estará disponible mediante ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO); en Perú también se podrá seguir por América TV y América TVGO; en Argentina, por TyC Sports, Telefe y TV Pública. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para seguir este espectáculo.
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