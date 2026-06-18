Desde el , este jueves 18 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:00 horas; en Bolivia comenzará a las 15:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:00 horas; y en España a las 21:00 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Perú también estará disponible por América TV y América TVGO, y en Argentina vía Telefe y TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Suiza vs. Bosnia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Suiza)
Suiza vs. Bosnia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Video: Selección de Suiza)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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