Desde el , este jueves 11 de junio se llevará a cabo la EN VIVO y EN DIRECTO, previo al primer partido del torneo entre . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y México, el evento arrancará a las 12:30 p.m.; en México comenzará a las 11:30 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 2:30 p.m.; en España a las 7:30 p.m. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

El Estadio Ciudad de México albergará la inauguración del Mundial 2026. (Video: FIFA)
El Estadio Ciudad de México albergará la inauguración del Mundial 2026. (Video: FIFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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