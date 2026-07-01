Desde el , este miércoles 1 de julio se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a los 16avos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 11:00 a.m.; en México comenzará a las 10:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a la 1:00 p.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido entre Inglaterra vs. RD Congo. (Video: FA)
Por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el partido entre Inglaterra vs. RD Congo. (Video: FA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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