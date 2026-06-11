Este jueves 11 de junio desde la 1:00 p.m. (horario en México), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la primera fecha del . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de TV Azteca 7 para todo el territorio mexicano, además de las señales de Canal 5 de Televisa, TUDN, ESPN y DIRECTV. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Bolivia; y tres horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¡No te lo pierdas!

México se enfrenta a Sudáfrica. (Video: Selección de México)
México se enfrenta a Sudáfrica. (Video: Selección de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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