Este martes 23 de junio desde las 6:00 p.m. (hora en Panamá), vs. se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el , en el cruce correspondiente a la fecha 2 del Grupo L. El encuentro se disputará en el Toronto Stadium de Canadá y será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase de grupos. Recuerda que no recomendamos utilizar señales piratas para seguir el compromiso. En su lugar, podrás ver este partido mediante ESPN, DIRECTV Sports (DSports) y DGO en distintos países de Latinoamérica, mientras que en Panamá la transmisión estará a cargo de TVMax, TVN y RPC.

Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
Panamá vs. Croacia se enfrentan por la fecha 2 del Mundial. (Video: Selección de Panamá)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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