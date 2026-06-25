Desde el , este jueves 25 de junio se llevará a cabo el partido entre EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 21:00 horas; en México comenzará a las 20:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 23:00 a.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Paraguay por Unicanal, GEN TV (Canal 12) y Trece (Canal 13). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Paraguay se enfrenta a Australia por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual será televisado por GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus. (Video: AFP)
Paraguay se enfrenta a Australia por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026, el cual será televisado por GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus. (Video: AFP)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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