Desde el Estadio Bahía de San Francisco, este viernes 19 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 22:00 horas; en México comenzará a las 21:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 12:00 a.m. del día siguiente. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Paraguay por Unicanal, GEN TV (Canal 12) y Trece (Canal 13). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Paraguay vs. Turquía se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Video: Albirroja)
Paraguay vs. Turquía se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Video: Albirroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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