Desde el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, este se llevará a cabo el partido entre vs EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a los 16avos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 22:00 horas; en México comenzará a las 21:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 00:00 horas. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Suiza vs. Argelia EN VIVO: ver en directo por DIRECTV, DSports y DGO. (Video: @swissnatimen)
Partido gratis, Suiza vs. Argelia EN VIVO: ver en directo por DIRECTV, DSports y DGO. (Video: @swissnatimen)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC