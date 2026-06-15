Este lunes 15 de junio desde las 5:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Uruguay), se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el , en el cruce correspondiente a la fecha 1 de la . Recuerda que Fútbol Libre TV es una señal pirata, por lo que no recomendamos usarla durante la Copa del Mundo. En lugar de eso, podrás mirar este partido en DSports, DGO, DIRECTV, ESPN y Disney Plus Premium si estás en cualquier lugar de Sudamérica, pero si estás en Uruguay, podrás mirarlo vía Antel TV y Canal 5.

Por la fecha 1 de la fase de grupos, el público deberá conectarse a las señales de Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 para ver Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)
Por la fecha 1 de la fase de grupos, el público deberá conectarse a las señales de Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 para ver Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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