GEN (Canal 12) pasará el Paraguay vs. Australia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Estados Unidos, por la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo paraguayo, la televisación también estará a cargo de Unicanal, Trece (Canal 13) y Popu TV. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 11:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, DIRECTV, DGO, DSports, ESPN y Disney Plus transmitirán el partido entre Paraguay vs. Australia. (Video: AFP)

¿Cómo ver Paraguay vs. Australia por GEN (Canal 12)?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay y Australia a través de GEN (Canal 12), una de las señales oficiales que transmiten el Mundial 2026 en Paraguay. Además del encuentro en vivo, el canal ofrecerá una cobertura especial con la previa, el análisis, entrevistas y las reacciones posteriores al compromiso.

¿Cómo ver GEN (Canal 12) por televisión?

La forma más sencilla de disfrutar del partido es sintonizando GEN (Canal 12) a través de los principales operadores de televisión del país. La señal está disponible, entre otros, en Tigo TV (canal 12 SD y 612 HD), Flow (canal 12 HD), Claro TV (canal 16 HD) y Copaco IPTV (canal 8 HD).

¿Cómo ver GEN (Canal 12) por internet?

Los aficionados también pueden seguir la programación de GEN (Canal 12) desde su plataforma oficial en internet, donde el canal ofrece contenido deportivo, noticias y, cuando está habilitado, la transmisión de los partidos del Mundial 2026.

¿Cómo ver GEN (Canal 12) desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a la señal de GEN (Canal 12) mediante su sitio web oficial o a través de las aplicaciones de operadores como Flow y Tigo TV, siempre que su plan incluya el canal. Así podrán seguir el Paraguay vs. Australia desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver GEN (Canal 12) en Smart TV?

Quienes dispongan de un Smart TV podrán ingresar a las aplicaciones de Flow o de su operador de televisión compatible para acceder a la señal de GEN (Canal 12) y disfrutar del encuentro en pantalla grande. También es posible acceder mediante el navegador del televisor a la plataforma oficial del canal.

¿Cómo ver GEN (Canal 12) desde una computadora?

La cobertura del partido también estará disponible desde una laptop o computadora ingresando al portal oficial de GEN (Canal 12), donde los aficionados encontrarán noticias, videos, programación en vivo y toda la información relacionada con la Selección Paraguaya durante el Mundial 2026.

¿Qué ofrece GEN (Canal 12) durante el Mundial 2026?

Además de transmitir los partidos de la Albirroja, GEN (Canal 12) presenta programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, reportes desde las sedes mundialistas y toda la actualidad del torneo, acompañando el recorrido de Paraguay en la Copa del Mundo.

¿Por qué ver Paraguay vs. Australia por GEN (Canal 12)?

GEN (Canal 12) es una de las principales opciones para seguir a la Selección Paraguaya en el Mundial 2026 gracias a su amplia cobertura en televisión y plataformas digitales. Los aficionados podrán disfrutar del duelo frente a Australia con múltiples alternativas de acceso y una programación especial dedicada a la ‘Albirroja’.