GEN (Canal 12) pasará el Paraguay vs. Francia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Filadelfia, ubicado en Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. En suelo paraguayo, la televisación también estará a cargo de Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13) y Popu TV. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 6:00 p.m. en Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador.

Paraguay vs. Francia será transmitido por GEN (Canal 12), Unicanal (Canal 8), Trece (Canal 13), DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: @equipedefrance)

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12) en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido Paraguay vs. Francia a través de GEN (Canal 12), una de las señales que viene transmitiendo los encuentros de la Albirroja en el Mundial 2026. Además de la emisión en vivo, el canal ofrecerá una amplia cobertura con la previa, entrevistas y análisis del compromiso.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12) en señal abierta?

El encuentro Paraguay vs. Francia podrá verse en Paraguay mediante la señal de GEN (Canal 12) y sus diferentes operadoras de televisión. El canal está disponible en Tigo TV (Canal 12 SD y 612 HD), Personal TV (Canal 12), Flow (Canal 12 HD), Claro TV (Canal 16 HD) y Copaco IPTV (Canal 8 HD).

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12) desde el celular?

Los aficionados también podrán seguir el Paraguay vs. Francia desde un teléfono móvil ingresando al sitio web oficial de GEN, que cuenta con transmisión en vivo y contenidos especiales relacionados con el Mundial 2026. Solo se necesita una conexión a internet para acceder a la cobertura del partido.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12) en una computadora?

Otra alternativa para ver el Paraguay vs. Francia es ingresar al portal oficial de GEN desde una laptop o PC. Allí, los usuarios podrán acceder a la señal en vivo y seguir toda la información relacionada con el encuentro de los octavos de final.

¿Cómo ver Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12) en Smart TV?

Los usuarios que deseen disfrutar del Paraguay vs. Francia en pantalla grande podrán sintonizar GEN (Canal 12) mediante los servicios de cable compatibles o transmitir la señal desde un dispositivo móvil o computadora a un televisor inteligente.

¿Qué ofrece GEN (Canal 12) durante la transmisión de Paraguay vs. Francia?

Además de la emisión en vivo del Paraguay vs. Francia, GEN (Canal 12) ofrecerá programas especiales, comentarios de expertos, entrevistas, estadísticas y un seguimiento completo de la participación de la Albirroja en el Mundial 2026.

¿Por qué ver Paraguay vs. Francia por GEN (Canal 12)?

GEN (Canal 12) se ha consolidado como una de las principales opciones para seguir a la selección paraguaya en el Mundial 2026, permitiendo ver el Paraguay vs. Francia por televisión, internet y diferentes dispositivos, con una cobertura integral dedicada al combinado guaraní.