GEN (Canal 12) pasará el Paraguay vs. Turquía EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Estados Unidos, por la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. En suelo paraguayo, la televisación también estará a cargo de Unicanal, Trece (Canal 13) y Popu TV. En otros países de Latinoamérica se verá a través de las sáneles de ESPN y DSports, disponibles en los servicios de Disney Plus Premium y DIRECTV (DGO), respectivamente. Todo comienza a las 12:00 a.m. en Paraguay (sábado 20 de junio), con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador (viernes 19 de junio).

Desde el Estadio Bahía de San Francisco, Paraguay vs., Turquía será televisado por las señales de GEN, Unicanal, Trece, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Video: Albirroja)

¿Cómo ver GEN EN VIVO para seguir Paraguay vs. Turquía?

La selección paraguaya afrontará un importante desafío frente a Turquía en el Mundial 2026 y los aficionados albirrojos tendrán la posibilidad de seguir el encuentro a través de GEN, también conocido como Canal 12. La señal se ha consolidado como una de las principales alternativas para disfrutar de los eventos deportivos más importantes y cuenta con diversas opciones de acceso para los espectadores en Paraguay.

¿Cómo ver Paraguay vs. Turquía por GEN en televisión por cable?

La forma más tradicional de seguir el partido es a través de la señal de GEN en los principales operadores de televisión por cable del país. Los usuarios podrán acceder al canal desde la grilla habitual de su proveedor y disfrutar de la cobertura completa del encuentro.

¿Cómo ver GEN EN VIVO por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el compromiso desde cualquier lugar con conexión a internet pueden acceder a las plataformas digitales oficiales de GEN. Esta opción permite mantenerse al tanto de la transmisión y de toda la cobertura especial relacionada con la Selección Paraguaya.

¿Cómo ver GEN desde el celular para Paraguay vs. Turquía?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a los contenidos de GEN mediante navegadores móviles y plataformas digitales compatibles. De esta manera, podrán seguir el partido desde cualquier lugar y en tiempo real.

¿Cómo ver GEN en una tablet?

Las tablets representan otra alternativa práctica para disfrutar del encuentro. Solo es necesario ingresar a las plataformas digitales oficiales de GEN para acceder a la cobertura del Paraguay vs. Turquía desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver GEN en Smart TV para seguir a Paraguay?

Los televisores inteligentes permiten acceder a los contenidos de GEN mediante navegadores web o herramientas de transmisión desde dispositivos móviles. Así, los aficionados pueden disfrutar del encuentro en pantalla grande y con una experiencia similar a la televisión tradicional.

¿Cómo ver GEN desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop pueden ingresar al sitio web oficial de GEN para acceder a la cobertura informativa, videos, análisis y contenidos especiales relacionados con el Mundial 2026.

¿Cómo ver GEN mediante Personal Flow, Tigo TV o Claro TV?

Los clientes de distintos operadores de televisión paga en Paraguay pueden encontrar GEN dentro de su programación habitual. Esto permite acceder al partido desde el decodificador tradicional y, en algunos casos, también desde aplicaciones móviles y plataformas online asociadas a cada servicio.

¿Cómo seguir Paraguay vs. Turquía desde cualquier lugar de Paraguay?

Gracias a su presencia en televisión por cable, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV, GEN ofrece múltiples alternativas para que los aficionados paraguayos no se pierdan ningún detalle del compromiso mundialista.

¿Por qué ver Paraguay vs. Turquía por GEN?

GEN se ha convertido en una de las señales informativas y deportivas más seguidas de Paraguay. Su cobertura suele incluir análisis previos, comentarios especializados, información de última hora y contenidos complementarios que permiten a los aficionados vivir de cerca cada presentación de la Albirroja en el Mundial 2026.