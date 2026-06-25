enfrentará el mayor de sus desafíos en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 al enfrentar a Australia con la consigna de conseguir un triunfo que le permita seguir con vida en el máximo torneo de selecciones d la FIFA este jueves 25 de junio a partir de las 11:00 pm hora de Asunción / 10:00 pm ET / 7:00 pm PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Para los seguidores de la Albirroja en el territorio paraguayo y en el exterior, transmitirá las incidencias del partido del combinado guaraní ante los Socceroos a través de su señal de televisión y online.

Sepa dónde ver Paraguay vs. Australia en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026. Una revisión completa de los horarios de juego y la lista oficial de canales de TV online y señales de televisión abierta autorizadas hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Sepa dónde ver Paraguay vs. Australia en vivo gratis por el Mundial de Fútbol 2026. Una revisión completa de los horarios de juego y la lista oficial de canales de TV online y señales de televisión abierta autorizadas hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

Puedes ver el partido Paraguay vs. Australia simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, , o mediante su canal oficial de YouTube, , que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.

Opciones principales:

  • Sitio Web Oficial: Ingresa a gen.com.py/live/ para ver la programación en tiempo real.
  • YouTube: Accede al canal Somos GEN donde suelen tener el “Live” activo.
  • Radio Gen: Escucha la señal de radio en vivo a través de sitios como .

Disponibilidad en Cableoperadores (Online):

  • Flow/Personal TV: Puedes acceder a la señal a través de la app o web de Flow (Canal 12 HD).
  • Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Paraguay vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 25 de junio por el grupo D de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Paraguay vs. Australia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE hoy 25 de junio por el grupo D de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026: Fecha, hora y canales del partido

  • Fecha: Jueves, 25 de junio 2026
  • Partido: Paraguay vs. Australia por la Fecha 3 del Grupo D de la Copa Mundial de Fútbol 2026
  • Hora: 11 p.m. hora de Asunción / 10 p.m. ET / 7 p.m. PT
  • TV: Unicanal
  • Estadio: Levi’s Stadium en Santa Clara, California (EE.UU.)
TIGO SPORTS, TRECE, GEN, Unicanal EN VIVO - ver partido Paraguay vs. Australia por TV y Online | Fútbol | VIDEO
Paraguay y Australia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo A desde el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TiGo Sports, GEN, TRECE (Canal 13), Unicanal, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE LA RED EN X DE @LaRed_Py)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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