Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Uzbekistán. (Foto: Getty Images)

El empate de llegó tras un blooper de . El arquero colombiano no pudo controlar un balón que parecía sencillo y terminó dejando una oportunidad inmejorable para el conjunto asiático. El error fue aprovechado al máximo por los uzbekos, que no perdonaron frente al arco y marcaron el 1-1 parcial en el Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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