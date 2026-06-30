Amad Diallo marcó el 1-1 de Costa de Marfil sobre Noruega. (Foto: Getty Images)
Amad Diallo marcó el 1-1 de Costa de Marfil sobre Noruega. (Foto: Getty Images)

Debido a que se adelantó en el marcador en la primera parte, salió con más ambición en la etapa complementaria y apretó el acelerador en busca del empate en el Estadio Dallas. Así pues, cuando parecía que el repliegue defensivo de los escandinavos iba a ser suficiente para contener a los marfileños, , quien acababa de ingresar como revulsivo, combinó con Nicolas Pépé para quedar mano a mano y definir a placer. Así pues, con un sutil toque a la red, el atacante del Manchester United puso el 1-1 a los 74′. ¡Tenemos partido, señoras y señores!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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