Antonio Nusa marcó el 1-0 de Noruega sobre Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)
Antonio Nusa marcó el 1-0 de Noruega sobre Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)

Cuando estaba atacando más y evidenciaba mayor comodidad en el gramado del Estadio Dallas, sacó todo el talento de sus piezas ofensivas y consiguió abrir el marcador luego de una muy buena acción colectiva. Como era de esperarse, todo nació de la zurda de , quien abrió el campo para que pueda desequilibrar hacia adentro. Con los defensores marfileños, el extremo noruego se hizo el espacio para sacar un derechazo colocado y decretar el 1-0 a los 39′ de la primera parte. De esta manera, el combinado africano se ve en la obligación de cambiar su libreto para la etapa complementario y salir con más determinación en busca del empate.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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