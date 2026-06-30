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¡Una pinturita! Golazo de Antonio Nusa para el 1-0 de Noruega vs. Costa de Marfil
Cuando Costa de Marfil estaba atacando más y evidenciaba mayor comodidad en el gramado del Estadio Dallas, Noruega sacó todo el talento de sus piezas ofensivas y consiguió abrir el marcador luego de una muy buena acción colectiva. Como era de esperarse, todo nació de la zurda de Martin Ødegaard, quien abrió el campo para que Antonio Nusa pueda desequilibrar hacia adentro. Con los defensores marfileños, el extremo noruego se hizo el espacio para sacar un derechazo colocado y decretar el 1-0 a los 39′ de la primera parte. De esta manera, el combinado africano se ve en la obligación de cambiar su libreto para la etapa complementario y salir con más determinación en busca del empate.
¡AY DIOS MÍO! ¡ES UN GOLAZO DE NORUEGA! Antonio Nusa y una definición deluxe para el 1-0 parcial sobre Costa de Marfil en los 16avos de final de la Copa del Mundo.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.