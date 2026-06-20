Brian Brobbey marcó el 1-0 de Países Bajos sobre Suecia. (Foto: Getty Images)
Brian Brobbey marcó el 1-0 de Países Bajos sobre Suecia. (Foto: Getty Images)

Brian Brobbey apareció en el área para decretar el 1-0 de Países Bajos sobre Suecia, luego de un contragolpe letal desde campo propio.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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