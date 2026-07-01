Brian Cipenga. (Foto: Getty Images)
Brian Cipenga. (Foto: Getty Images)

comenzó de la peor manera el partido ante por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. aprovechó un balón suelto tras un centro que buscaba a Noah Sadiki, controló dentro del área y sacó un potente remate cruzado al palo izquierdo de Jordan Pickford para marcar un golazo y poner el 1-0 parcial.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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