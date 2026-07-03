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¡Le aguan la fiesta! Gol de Deroy Duarte puso el 1-1 del Cabo Verde vs. Argentina
¡Le aguan la fiesta! Gol de Deroy Duarte puso el 1-1 del Cabo Verde vs. Argentina
No tuvo que pasar mucho tiempo para que el equipo africano encontrara golpear al arco, frente a un Dibu Martínez que no pudo contener el remate cruzado de Duarte tras una serie de pases rápidos que desordenó a los argentinos.
La Copa del Mundo 2026 sumó un nuevo capítulo de alta tensión en Miami tras el impensado golpe de Cabo Verde ante Argentina. A los 59 minutos del complemento, el conjunto africano aprovechó una insólita desconexión en la salida de la Albiceleste para poner las tablas en el marcador. Deroy Duarte leyó a la perfección la displicencia de la zaga central trasandina, anticipó la jugada y capturó un balón suelto en tres cuartos de cancha. El volante de 26 años no dudó, enfiló hacia el área y sacó un remate cruzado, seco y quirúrgico que dejó sin opciones la estirada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, encendiendo todas las alarmas en el banquillo de Lionel Scaloni con el 1-1 parcial.
¡¡PASE DE CAÑO DE MOREIRA, REMATE CRUZADO DE DUARTE Y GOLAZO DE CABO VERDE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA EN 13' ST!!
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.