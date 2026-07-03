¡Le aguan la fiesta! Gol de Deroy Duarte puso el 1-1 del Cabo Verde vs. Argentina. (Foto: Getty Images)
¡Le aguan la fiesta! Gol de Deroy Duarte puso el 1-1 del Cabo Verde vs. Argentina. (Foto: Getty Images)

La sumó un nuevo capítulo de alta tensión en Miami tras el impensado golpe de Cabo Verde ante . A los 59 minutos del complemento, el conjunto africano aprovechó una insólita desconexión en la salida de la Albiceleste para poner las tablas en el marcador. Deroy Duarte leyó a la perfección la displicencia de la zaga central trasandina, anticipó la jugada y capturó un balón suelto en tres cuartos de cancha. El volante de 26 años no dudó, enfiló hacia el área y sacó un remate cruzado, seco y quirúrgico que dejó sin opciones la estirada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, encendiendo todas las alarmas en el banquillo de Lionel Scaloni con el 1-1 parcial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC