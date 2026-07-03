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¡Aumenta el récord! Gol de Lionel Messi puso el 1-0 del Argentina vs. Cabo Verde
¡Aumenta el récord! Gol de Lionel Messi puso el 1-0 del Argentina vs. Cabo Verde
Después de que por varios minutos, el equipo africano resistiera con el arco en cero, un pase largo de Lisandro Martínez llegó con el balón para que el ‘goat’ abriera el marcador en Miami frente a Vozinha.
Argentina encontró la llave del gol en los pies de su máximo estandarte para romper el cerrojo de Cabo Verde. A los 28 minutos de juego, en el Hard Rock Stadium de Miami, Lionel Messi se encargó de inaugurar el marcador en un cruce de eliminación directa que venía siendo sumamente físico y cerrado. La acción se gestó desde el fondo de la Albiceleste, donde Lisandro Martínez dio una muestra de su excelente salida limpia al lanzar un pase largo y milimétrico a las espaldas de la zaga africana. El ’10′ controló con su clase característica, se perfiló ante la marca y definió con una sutileza impecable ante la salida del arquero Vozinha, desatando la locura en las tribunas y encaminando el boleto a la siguiente ronda del Mundial.
¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.