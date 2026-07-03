¡Aumenta el récord! Gol de Lionel Messi puso el 1-0 del Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: Getty Images)
¡Aumenta el récord! Gol de Lionel Messi puso el 1-0 del Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: Getty Images)

encontró la llave del gol en los pies de su máximo estandarte para romper el cerrojo de . A los 28 minutos de juego, en el Hard Rock Stadium de Miami, se encargó de inaugurar el marcador en un cruce de eliminación directa que venía siendo sumamente físico y cerrado. La acción se gestó desde el fondo de la Albiceleste, donde Lisandro Martínez dio una muestra de su excelente salida limpia al lanzar un pase largo y milimétrico a las espaldas de la zaga africana. El ’10′ controló con su clase característica, se perfiló ante la marca y definió con una sutileza impecable ante la salida del arquero Vozinha, desatando la locura en las tribunas y encaminando el boleto a la siguiente ronda del Mundial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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