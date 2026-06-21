Gol de Hélio Varela puso el 2-2 del Cabo Verde vs Uruguay. (Foto: Getty Images)
Gol de Hélio Varela puso el 2-2 del Cabo Verde vs Uruguay. (Foto: Getty Images)

Cuando parecía tener los hilos del encuentro controlados con el 2-1 a favor, un monumental desajuste defensivo le devolvió la vida a Cabo Verde. En el Estadio de Miami, el lateral Mathías Olivera pecó de imprudente al intentar un pase retrasado hacia Sebastián Cáceres; el envío quedó peligrosamente corto y fue interceptado de inmediato por el atacante africano. Para colmo de males, la respuesta de Fernando Muslera no hizo más que agravar la situación, quedando a mitad de camino en una salida apresurada. El artillero de los ‘Tiburones Azules’ no desaprovechó el obsequio y definió a placer para decretar el 2-2 definitivo, rescatando un punto histórico para su país y desatando la incredulidad en el banco charrúa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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