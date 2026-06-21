Goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio ponen el 2-1 del Uruguay vs Cabo Verde. (Foto: Getty Images)
Goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio ponen el 2-1 del Uruguay vs Cabo Verde. (Foto: Getty Images)

Dos desatenciones defensivas de le permitieron a darle vuelta al partido en el Hard Rock Stadium en solo tres minutos. La paridad llegó al 43′ tras una jugada donde la visita pecó de ingenua al no tirar el balón fuera por un futbolista sentido; Valverde capitalizó la distracción con un centro que, tras un rebote en Cabral y el poste, dejó a Maxi Araújo con el arco a merced. El golpe táctico definitivo del primer tiempo se gestó a los 45+6′ mediante el juego aéreo, una de las principales armas charrúas: envío de Ugarte, asistencia de cabeza de Araújo y definición colocada de Agustín Canobbio para castigar el retroceso africano.

Gol de Maximiliano Araújo:

Gol de Agustín Canobbio:

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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