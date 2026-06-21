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¡Remontada rápida! Goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio ponen el 2-1 del Uruguay vs Cabo Verde
¡Remontada rápida! Goles de Maxi Araújo y Agustín Canobbio ponen el 2-1 del Uruguay vs Cabo Verde
Cerca al final del primer tiempo, la ‘celeste’ encendió la máquina con el gol del empate de Araújo que le dio confianza al cuadro sudamericano, para irse a los camerinos con el triunfo parcial en el bolsillo.
Dos desatenciones defensivas de Cabo Verde le permitieron a Uruguay darle vuelta al partido en el Hard Rock Stadium en solo tres minutos. La paridad llegó al 43′ tras una jugada donde la visita pecó de ingenua al no tirar el balón fuera por un futbolista sentido; Valverde capitalizó la distracción con un centro que, tras un rebote en Cabral y el poste, dejó a Maxi Araújo con el arco a merced. El golpe táctico definitivo del primer tiempo se gestó a los 45+6′ mediante el juego aéreo, una de las principales armas charrúas: envío de Ugarte, asistencia de cabeza de Araújo y definición colocada de Agustín Canobbio para castigar el retroceso africano.
Gol de Maximiliano Araújo:
¡CLARO, MAXI! Araújo estuvo atento al rebote y, de cabeza, marcó el 1-1 de Uruguay vs. Cabo Verde. Sí, 1-1...
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.