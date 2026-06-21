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¡Siguen haciendo historia! Gol de Kevin Pina puso el 1-0 del Cabo Verde vs Uruguay
Cabo Verde firmó una página inolvidable en la historia de la Copa del Mundo al dar el golpe ante Uruguay en Miami. En un trámite sumamente equilibrado, donde la ‘Celeste’ proponía con cierta tibieza frente a Vozinha, el conjunto africano no perdonó en su primera gran oportunidad. Sobre los 21 minutos, tras una infracción que le costó la tarjeta amarilla a Rodrigo Bentancur, Kevin Lenini se paró delante del balón para ejecutar un tiro libre frontal. El futbolista del Krasnodar sacó un derechazo venenoso a media altura que se filtró directo por el hueco que dejaron Federico Viñas y Maximiliano Araújo en la barrera, dejando sin reacción a un sorprendido Fernando Muslera para decretar un histórico 1-0 provisional.
¡¡NO NO NO, HAY QUE CERRAR ABSOLUTAMENTE TODO!! ¡KEVIN PINA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE DE LARGA DISTANCIA PARA EL 1-0 DE CABO VERDE VS. URUGUAY!
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.