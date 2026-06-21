Canal 5 transmitirá el encuentro entre Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el arranque del Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Uruguay, ya que también estará la televisación de Antel TV, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Miami desde las 5:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Uruguay volverá a salir a escena en el Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde por la segunda jornada del Grupo H, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. La Celeste llega con la necesidad de conseguir su primera victoria tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut, mientras que los africanos intentarán prolongar el gran momento que viven después de sorprender al mundo con un empate sin goles ante España.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dejó sensaciones mixtas en su estreno. Si bien logró rescatar un punto gracias al tanto de Maximiliano Araújo, Uruguay mostró dificultades para imponer condiciones durante varios pasajes del encuentro y ahora necesita una actuación más convincente para acercarse a los octavos de final. La presión será aún mayor teniendo en cuenta que en la última fecha deberá enfrentarse a España, uno de los favoritos del grupo.

Del otro lado estará una selección de Cabo Verde que continúa escribiendo páginas históricas en su primera participación mundialista. Los dirigidos por Bubista sorprendieron al contener a España y sumar un valioso empate que los mantiene con opciones reales de clasificación. Futbolistas como Vozinha, Sidny Cabral y Telmo Arcanjo se han convertido en referentes de un equipo que busca demostrar que su actuación ante los españoles no fue una casualidad.

En lo futbolístico, se espera que Uruguay asuma la iniciativa desde el comienzo, apoyado en la calidad de jugadores como Federico Valverde y Darwin Núñez, aunque Bielsa evalúa realizar algunas modificaciones para darle mayor dinamismo al equipo. Cabo Verde, en cambio, apostaría por mantener el orden defensivo que le permitió neutralizar a España y buscar espacios para lastimar mediante transiciones rápidas.

¿Cómo ver Uruguay vs. Cabo Verde por Canal 5?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el partido entre Uruguay y Cabo Verde a través de Canal 5, una de las señales que cuenta con la cobertura del Mundial 2026 en territorio charrúa. El canal ofrecerá la transmisión del encuentro, además de una programación especial con toda la información relacionada con la selección uruguaya.

¿Cómo ver Canal 5 en señal abierta para el Uruguay vs. Cabo Verde?

La forma más sencilla de disfrutar del encuentro es mediante la señal abierta de Canal 5, disponible en gran parte del territorio uruguayo. Los espectadores solo deberán sintonizar el canal desde su televisor para acceder a la transmisión del partido.

¿Cómo ver Canal 5 por cable?

Además de la televisión abierta, Canal 5 forma parte de la grilla de programación de diversos operadores de televisión por cable en Uruguay. Los usuarios podrán acceder a la señal desde su servicio habitual de TV paga.

¿Cómo ver Canal 5 por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro desde una computadora pueden acceder a las plataformas digitales oficiales de Canal 5, donde suelen encontrarse contenidos especiales, cobertura periodística y material relacionado con la participación de Uruguay en el Mundial 2026.

¿Cómo ver Canal 5 desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a los contenidos digitales de Canal 5 mediante navegadores móviles y plataformas compatibles, una alternativa ideal para quienes desean seguir la cobertura del partido desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Canal 5 en Smart TV?

Los televisores inteligentes permiten acceder a las plataformas digitales del canal mediante navegadores web o sistemas de transmisión desde dispositivos móviles, brindando una experiencia más cómoda para disfrutar del encuentro en pantalla grande.

¿Cómo ver Canal 5 desde una tablet?

Las tablets representan otra opción práctica para seguir el Uruguay vs. Cabo Verde. Con una conexión a internet, los aficionados podrán mantenerse al tanto de toda la cobertura relacionada con el compromiso mundialista.

¿Cómo ver Canal 5 desde una computadora o laptop?

Los usuarios que prefieran una pantalla más amplia pueden ingresar al sitio web oficial de Canal 5 desde una computadora para acceder a noticias, videos, entrevistas y toda la información vinculada con la selección uruguaya.

¿Por qué ver Uruguay vs. Cabo Verde por Canal 5?

Canal 5 es una de las señales de referencia para los aficionados uruguayos y suele ofrecer una cobertura completa de los principales acontecimientos deportivos. Además de la transmisión del encuentro, los espectadores podrán disfrutar de análisis, comentarios, entrevistas y contenido especial sobre el camino de la Celeste en el Mundial 2026.

Canal 5, Antel TV, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus transmitirán el partido entre Uruguay vs. Cabo Verde. (Video: AUF)

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