Francia se medirá contra Inglaterra hoy sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. El compromiso iniciará a las 16:00 horas (de Colombia y CT de Estados Unidos). Tras caer ante España, el cuadro Galo, con Kylian Mbappé como su principal figura, buscará el triunfo para despedir a su entrenador Didier Deschamps. Además, el delantero del Real Madrid tiene su última oportunidad para quedarse con la Bota de Oro y quitarle el récord de máximo goleador en la historia de los mundiales.

Inglaterra, por su parte, llega al compromiso golpeada anímicamente. La derrota contra Argentina fue un fuerte golpe para el equipo de Thomas Tuchel. El entrenador asumió la responsabilidad por el resultado ante la Albiceleste. Jude Bellingham y Harry Kane quieren despedirse de la Copa del Mundo con un triunfo.

En territorio colombiano, Caracol TV tendrá a su cargo la señal oficial del encuentro en televisión abierta. Además, los hinchas podrán seguir cada minuto por streaming a través de Caracol Play y Dito, plataformas digitales que ofrecerán cobertura integral —previa, partido y reacciones del partido entre Francia e Inglaterra por el Mundial 2026.

Acción del partido entre Inglaterra y Francia por la medalla de bronce del Mundial 2026. Revise la guía de horarios y canales de televisión online para no perderse esta definición en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Inglaterra vs. Francia por el tercer lugar del Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Francia EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026 mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Inglaterra vs. Francia por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y RD Congo.

Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026: horarios, canales y dónde juegan

Partido: Inglaterra vs. Francia

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Semifinal

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Canales de TV: Caracol TV, DirecTV y RCN Televisión

Streaming: Caracol Play, Disney Plus, DGO y Paramount

Estadio: Hard Rock Stadium

Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos