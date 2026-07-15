Argentina de Lionel Messi enfrentará a Inglaterra hoy miércoles 15 de julio por la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium (Estadio de Atlanta), Georgia, Estados Unidos, desde las 14:00 horas (en Colombia). El ganador de este compromiso se enfrentará a España en la gran final. La Albiceleste no se lució en la fase previa, pero gracias a su temperamento logró revertir los resultados y ganó sus compromisos en el tiempo suplementario.
La transmisión, en territorio colombiano, estará a cargo de Caracol TV en televisión abierta. Además, los hinchas podrán seguir cada minuto por streaming a través de Caracol Play y Dito, plataformas digitales que ofrecerán cobertura integral —previa, partido y reacciones— del compromiso entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
La transmisión oficial del partido entre Colombia vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.
- Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT
- Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV
- Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV
- Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV
- Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo
- Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay
- Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable
- Canales 277 SD – 252 HD de ETB
- Canal 101 de EMCALI
¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Inglaterra vs. Argentina por la semifinal de la Copa del Mundo 2026.
- Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.
- Medellín: 90.3 FM y 750 AM.
- Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.
- Cali: 90.5 FM y 820 AM.
- Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.
- Cartagena: 1170 AM.
- Pereira: 950 AM.
- Manizales: 1180 AM.
- Cúcuta: 1090 AM.
- Pasto: 1280 AM.
¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO ONLINE por Caracol Play?
Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026 mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.
¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?
Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Argentina vs. Inglaterra por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.
Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:
- Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia.
- Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.
- Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local.
- Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y RD Congo.
¿Por qué utilizar una VPN para ver Argentina vs. Inglaterra por GOL Caracol TV?
Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
Programación de Gol Caracol hoy, miércoles 15 de julio, con el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2025
|Programas
|Horarios
|Tour de Francia
|9:00 a.m. hasta 10:50 a.m.
|Día a Día
|10:50 a.m. hasta 12:00 p.m.
|María la del Barrio
|12:00 p.m. hasta 1:00 p.m.
|Previa Argentina vs. Inglaterra
|1:00 p.m. hasta 2:00 p.m.
|Partido Argentina vs. Inglaterra
|2:00 p.m. hasta 4:00 p.m.
|Tormenta de Pasiones
|4:00 p.m. hasta 4:45 p.m.
|Efé
|5:00 p.m. hasta 5:45 p.m.
|El juego de mi destino
|5:45 p.m. hasta 7:00 p.m.
|Noticias de Caracol
|7:00 p.m. hasta 8:00 p.m.
|La Vuelta al mundial en 80 risas
|8:00 p.m. hasta 9:30 p.m.
|Vecinos
|9:30 p.m. hasta 11:00 p.m.
|Noticias Caracol
|11:00 p.m. hasta 12:00 a.m. (día siguiente).