Por los 16avos de final del Mundial 2026, Colombia vs. Ghana se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Kansas, este viernes 3 de julio desde las 8:30 p.m. (hora de Colombia y Perú), con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cómo ver la transmisión GRATIS EN DIRECTO en Colombia? En dicho país se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN, además de DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium) para distintos territorios de Sudamérica. Depor no recomienda buscarlo por Fútbol Libre TV. Sigue en nuestra web el minuto a minuto, goles y mejores jugadas del compromiso.

Colombia vs. Ghana se enfrentan por los 16avos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO para seguir Colombia vs. Ghana?

La Selección Colombia afrontará un nuevo reto en los 16avos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana. Los aficionados podrán seguir el encuentro por GOL Caracol TV, que ofrecerá la transmisión en señal abierta y mediante sus plataformas digitales.

¿Cómo ver Colombia vs. Ghana por GOL Caracol TV en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir el partido es mediante GOL Caracol TV en señal abierta. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a la televisión digital terrestre o a la señal local disponible en su ciudad.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por cable para seguir Colombia vs. Ghana?

GOL Caracol TV también forma parte de la programación de los principales operadores de televisión por cable del país, permitiendo seguir el partido con una excelente calidad de imagen.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en vivo por internet?

Quienes prefieran seguir el encuentro online podrán acceder a la transmisión mediante las plataformas digitales oficiales de Caracol, desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde el celular para seguir Colombia vs. Ghana?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a la transmisión utilizando las aplicaciones oficiales o los servicios digitales habilitados por Caracol para disfrutar del compromiso en vivo.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en Smart TV para Colombia vs. Ghana?

Los televisores inteligentes compatibles permiten acceder a las aplicaciones oficiales o utilizar el navegador web para ingresar a la transmisión en línea, disfrutando del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde una tablet?

Las tablets también representan una excelente alternativa para seguir el compromiso. Solo se necesita una conexión a internet y acceder a las plataformas oficiales de Caracol.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde una PC o laptop?

Los aficionados podrán ingresar al sitio web oficial de Caracol desde una computadora para seguir la señal en vivo y la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver GOL Caracol TV con un operador de TV?

Los clientes de los principales operadores de televisión podrán acceder a la señal de GOL Caracol TV desde sus decodificadores y, en algunos casos, mediante las plataformas digitales incluidas con su servicio.

¿Por qué ver Colombia vs. Ghana por GOL Caracol TV?

GOL Caracol TV ofrece una cobertura especial de los partidos de la Selección Colombia, con relatos, comentarios, análisis y contenido exclusivo antes, durante y después de cada encuentro del Mundial 2026, convirtiéndose en una de las principales opciones para seguir a la ‘Tricolor’.