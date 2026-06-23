GOL Caracol TV transmitirá el encuentro entre Colombia vs. RD Congo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la jornada 2 del Mundial 2026. Este no es el único canal que lo pasará en Colombia, ya que también estará la televisación de Canal RCN, así como las que están disponibles para toda Latinoamérica a través de ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). No lo busques en Fútbol Libre TV, ya que esta es considerada una señal pirata. Toma nota de que este compromiso se jugará en el Estadio Guadalajara desde las 9:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Colombia buscará dar un paso decisivo hacia los octavos de final del Mundial 2026 cuando enfrente este martes a RD Congo por la segunda jornada del Grupo K. La selección dirigida por Néstor Lorenzo llega fortalecida tras imponerse por 3-1 a Uzbekistán en su debut, un resultado que la dejó como líder de la zona y alimentó la ilusión de sellar la clasificación con una fecha de anticipación. La prensa colombiana coincide en que una nueva victoria acercaría a la ‘Tricolor’ al primer objetivo del torneo.

El estreno dejó varios aspectos positivos para Colombia. Luis Díaz fue la gran figura con un gol y una asistencia, mientras que Daniel Muñoz y Jáminton Campaz también respondieron en los momentos importantes. Sin embargo, los principales medios del país remarcan que el cuerpo técnico trabaja para corregir las desatenciones defensivas mostradas en el segundo tiempo frente a Uzbekistán, consciente de que RD Congo puede hacer daño con sus rápidas transiciones ofensivas.

El rival, por su parte, llega con la moral en alto tras protagonizar una de las sorpresas de la primera fecha. RD Congo rescató un valioso empate 1-1 frente a Portugal gracias a un planteamiento sólido y al oportunismo de Yoane Wissa, autor del histórico primer gol de los africanos en un Mundial desde su regreso a la competición. Ese rendimiento ha despertado elogios y obliga a Colombia a no confiarse pese al favoritismo que le otorgan los pronósticos.

Durante los entrenamientos en Guadalajara, Néstor Lorenzo ha podido trabajar con todo su plantel disponible, una noticia celebrada por la prensa deportiva colombiana. El técnico ha insistido en mejorar la eficacia en los últimos metros y mantener la intensidad durante los 90 minutos, aspectos que considera fundamentales para superar a un adversario que ya demostró que puede competir de igual a igual frente a selecciones de mayor jerarquía.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara y promete convertirse en uno de los más atractivos de la jornada. Mientras Colombia aspira a confirmar su candidatura para avanzar como líder del Grupo K, RD Congo intentará dar otro golpe sobre la mesa y mantener vivo el sueño de alcanzar la fase eliminatoria en su regreso a una Copa del Mundo. Con ambos equipos llegando en buen momento anímico, se espera un duelo intenso, dinámico y con mucho en juego.

¿Cómo ver Colombia vs. RD Congo por GOL Caracol TV?

Los aficionados colombianos podrán seguir el partido entre Colombia y RD Congo a través de GOL Caracol TV, una de las principales alternativas para disfrutar de los encuentros de la selección cafetera en el Mundial 2026. La señal ofrecerá una amplia cobertura con la transmisión del compromiso, además de la previa, el análisis y las reacciones posteriores.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por televisión abierta?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es sintonizando Caracol Televisión, donde se emite la señal de GOL Caracol TV para los partidos de la Selección Colombia. Al tratarse de un canal de señal abierta, millones de hogares podrán acceder a la transmisión sin costo adicional.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por internet?

Los usuarios también podrán seguir la cobertura del partido a través de las plataformas digitales oficiales de GOL Caracol TV, que ofrecen la transmisión en vivo y contenido especial relacionado con la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde el celular?

Quienes utilicen dispositivos Android o iPhone podrán acceder a la transmisión mediante la aplicación oficial de Caracol Televisión o ingresando al portal de GOL Caracol TV desde el navegador de su teléfono, siempre que la emisión esté habilitada para dispositivos móviles.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en Smart TV?

Los aficionados que cuenten con un Smart TV pueden acceder a las aplicaciones compatibles o utilizar el navegador del televisor para ingresar a las plataformas oficiales de GOL Caracol TV y disfrutar del partido en pantalla grande.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde una computadora?

La transmisión también podrá seguirse desde una laptop o computadora ingresando al sitio web oficial de GOL Caracol TV, donde los usuarios encontrarán el partido en vivo, estadísticas, entrevistas y toda la cobertura especial de la Selección Colombia.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde una tablet?

Las tablets representan otra excelente alternativa para seguir el encuentro. Solo es necesario ingresar a la plataforma oficial de GOL Caracol TV desde el navegador o mediante las aplicaciones disponibles para disfrutar del compromiso entre Colombia y RD Congo.

¿Qué ofrece GOL Caracol TV además del partido?

Además de la transmisión del encuentro, GOL Caracol TV brinda una cobertura completa del Mundial 2026 con programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, reacciones y contenido exclusivo sobre la participación de la Selección Colombia.

¿Por qué ver Colombia vs. RD Congo por GOL Caracol TV?

GOL Caracol TV se ha consolidado como una de las referencias para seguir a la Selección Colombia, ofreciendo múltiples alternativas de acceso mediante televisión abierta, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV para que los aficionados no se pierdan ningún detalle del duelo frente a RD Congo.

Por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial, Colombia vs. RD Congo se enfrentan y será televisado por GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus Premium. (Video: FCF)