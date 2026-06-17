GOL Caracol TV cuenta con los derechos de transmisión para pasar EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Colombia vs. Uzbekistán EN DIRECTO | ONLINE, válido por la primera jornada del Mundial 2026. El debut del equipo de Néstor Lorenzo también será televisado en Colombia por GOL Caracol, Canal RCN, DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Este cruce comenzará a las 9:00 p.m. en horario colombiano del miércoles 17 de junio, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y una hora menos en México.

GOL Caracol TV, Canal RCN, DIRECTV, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus, América tvGO, TV Azteca 7 y TyC Sports transmitirán el partido entre Colombia vs. Uzbekistán. (Video: Selección Colombia / Instagram)

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO para seguir Colombia vs. Uzbekistán?

La selección colombiana afrontará un importante desafío frente a Uzbekistán en el Mundial 2026 y millones de aficionados buscarán seguir el encuentro a través de GOL Caracol TV, una de las principales referencias deportivas del país para acompañar a la Tricolor. Existen diversas maneras de acceder a la cobertura del partido desde televisión, internet y dispositivos móviles.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por Caracol Televisión en señal abierta?

La forma más sencilla de seguir Colombia vs. Uzbekistán es mediante la señal abierta de Caracol Televisión. Los aficionados podrán sintonizar el canal desde cualquier televisor con acceso a televisión digital terrestre o señal abierta disponible en su región.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por cable para Colombia vs. Uzbekistán?

Caracol Televisión también está disponible en los principales operadores de televisión por suscripción de Colombia. Los clientes de Claro TV, Movistar TV, Tigo, ETB, DirecTV y otros servicios podrán acceder a la transmisión desde su grilla habitual de canales.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO por internet?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro online pueden ingresar al portal oficial de GOL Caracol TV desde cualquier navegador web. Allí encontrarán la cobertura especial del partido, noticias, videos y contenido relacionado con la Selección Colombia.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone pueden acceder a GOL Caracol TV mediante el navegador móvil o las plataformas digitales asociadas a Caracol Televisión. Esta alternativa permite seguir la cobertura del partido desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en una tablet?

Las tablets ofrecen otra opción para seguir Colombia vs. Uzbekistán. Solo es necesario ingresar al sitio web de GOL Caracol TV o utilizar los servicios digitales de Caracol para acceder a toda la información y cobertura del encuentro.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en Smart TV?

Los usuarios de Smart TV pueden acceder a GOL Caracol TV mediante navegadores compatibles o utilizando herramientas de transmisión como Chromecast y AirPlay desde sus dispositivos móviles, permitiendo disfrutar de la cobertura en pantalla grande.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop pueden ingresar al sitio oficial de GOL Caracol TV. Allí encontrarán noticias en tiempo real, análisis, estadísticas y toda la información relacionada con Colombia vs. Uzbekistán.

¿Cómo ver GOL Caracol TV mediante aplicaciones digitales?

Caracol dispone de diferentes plataformas digitales que permiten acceder a parte de su programación y contenidos deportivos. Dependiendo de los derechos de transmisión y la disponibilidad, los usuarios podrán seguir información y cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde cualquier lugar de Colombia?

Gracias a sus múltiples plataformas, GOL Caracol TV permite que los aficionados sigan a la Tricolor desde televisión abierta, cable, computadoras, celulares, tablets y Smart TV, facilitando el acceso a toda la información del partido ante Uzbekistán.

¿Por qué ver Colombia vs. Uzbekistán por GOL Caracol TV?

GOL Caracol TV se ha convertido en una de las plataformas deportivas más consultadas por los colombianos gracias a su cobertura de la Selección Colombia. Sus transmisiones y contenidos suelen incluir relatos, comentarios, análisis, entrevistas y toda la información necesaria para seguir el camino de la Tricolor en el Mundial 2026.