Casemiro marcó el 1-1 de Japón sobre Brasil. (Foto: Getty Images)
Casemiro marcó el 1-1 de Japón sobre Brasil. (Foto: Getty Images)

A diferencia del primer tiempo, salió más decidido en la etapa complementaria, conscientes de que estaba en juego su continuidad en el . Así pues, la ‘Canarinha’ empezó a encimar poco a poco a , encadenando hasta dos chances claras de peligro en los primeros minutos de la segunda parte. De esta manera, luego de un centro preciso de Gabriel Magalhães, apareció cerca del primer palo para conectar un cabezazo letal a los 56′, firmando el 1-1 parcial en el Estadio Houston. Con varios minutos por delante, la hinchada brasileña espera una remontada de los suyos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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