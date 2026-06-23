Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 de Portugal vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 de Portugal vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)

Con Lionel Messi (5), Kylian Mbappé (4) y Erling Haaland (4) marcando en las dos primeras jornadas del Mundial, no quería quedarse fuera de la fiesta grande y por fin levantó la mano justo cuando más lo necesitaba. Después del 1-1 ante RD Congo, los lusos están obligados a vencer a a como dé lugar, para así dar un paso importante en el objetivo de clasificar a los dieciseisavos de final del torneo. Así pues, apareció donde más le gusta: en el área. La jugada nació por derecha con la característica velocidad de João Cancelo, quien llegó hasta la última línea para asistir al ‘Bicho’. Con este tanto, el astro portugués consiguió un registro que tanto estaba buscando: haber marcado en las Copas del Mundo que disputó (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

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Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026. (Video: FPF)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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