Gol de Livano Comenencia para anotar el 1-1 de Curazao vs. Alemania. (Video: DGO)
Gol de Livano Comenencia para anotar el 1-1 de Curazao vs. Alemania. (Video: DGO)

sorprende al mundo y le anota nada más y nada menos que al tetracampeón del mundo. Alemania derrotaba 1-0 al conjunto centroamericano, pero no la pasaba bien en el partido pese al gol de Nmecha. Curazao aprovechó un contragolpe tras un mal remate de Locadia que fue despejado por la defensa alemana, pero el balón quedó en los pies de a, quien, tal como lo hizo durante las Eliminatorias rumbo a este torneo, hizo estallar de alegría a toda su nación al marcar el primer gol de Curazao en la historia de las Copas del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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