Gol de Cyle Larin para el 1-1 de Canadá vs. Bosnia. (Video: ESPN)
Gol de Cyle Larin para el 1-1 de Canadá vs. Bosnia. (Video: ESPN)

Cuando el reloj marcaba el minuto 78, Cyle Larin apareció en el momento indicado para devolverle la esperanza a la . El delantero aprovechó un rebote dentro del área tras una acción ofensiva de su equipo y, sin dudarlo, sacó un potente remate que venció la resistencia del guardameta rival. Con esta anotación, el seleccionado canadiense logró establecer el 1-1 ante, reavivando el encuentro en la recta final del compromiso por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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