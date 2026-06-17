Daniel Muñoz. (Foto: Getty Images)
Daniel Muñoz. (Foto: Getty Images)

lo intentaba constantemente, pero se encontraba con una sólida defensa de Uzbekistán que impedía la generación de ocasiones claras de gol. Sin embargo, cuando menos lo esperaba el conjunto asiático, Luis Díaz sacó un preciso centro al área que encontró a ganando en el juego aéreo. El lateral colombiano conectó el balón de volea y venció a Yusupov con un potente derechazo para marcar el 1-0 parcial de los ‘cafeteros’ en el Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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