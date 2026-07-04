¡Gol de oportunista! Ounahi anota su doblete y pone a Marruecos en cuartos de final tras vencer a Canadá (Foto: AFP)
¡Gol de oportunista! Ounahi anota su doblete y pone a Marruecos en cuartos de final tras vencer a Canadá (Foto: AFP)

Cuando el reloj marcaba el minuto 81, dio un golpe casi definitivo. Tras un brillante freno de Brahim Díaz para romper la marca, el atacante asistió a Azzedine Ounahi, quien definió con precisión para marcar su segundo gol de la tarde y establecer el 2-0 frente a Canadá en Houston por los 16vos de final del.

Con este resultado parcial, el conjunto africano de Marruecos queda a un paso de asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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