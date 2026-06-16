¡Apareció el goleador! Gol de Haaland marcó el 1-0 de Noruega tras letal contragolpe ante Irak | DSports
¡Apareció el goleador! Gol de Haaland marcó el 1-0 de Noruega tras letal contragolpe ante Irak | DSports

La selección de Noruega encontró la ventaja a los 28 minutos del primer tiempo gracias a su máxima figura, Erling Haaland. La jugada nació de un rápido contragolpe por la banda izquierda, donde los noruegos aprovecharon los espacios dejados por la defensa iraquí para generar peligro. Tras una veloz incursión por ese sector, llegó un centro rasante al corazón del área que encontró bien ubicado a Haaland. El delantero no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión para decretar el 1-0 a favor de Noruega en el encuentro correspondiente al Grupo I de la Copa Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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