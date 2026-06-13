¡Gol sobre la hora! Khoukhi salvó a Qatar y amargó a Suiza en el Mundial 2026 | Video: DSports
¡Gol sobre la hora! Khoukhi salvó a Qatar y amargó a Suiza en el Mundial 2026 | Video: DSports

Cuando parecía que la selección de Suiza se quedaba con los tres puntos, la encontró el premio a su insistencia en la última acción del partido. Al minuto 95, Khoukhi apareció para sellar el empate 1-1 y desatar la euforia de los hinchas qataríes en San Francisco. El conjunto asiático evitó la derrota sobre la hora y sumó un punto valioso en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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