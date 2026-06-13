Qatar vs. Suiza juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo podrá verse por las señales de DSports y ESPN, disponibles a través de DIRECTV y DGO. Asimismo, Disney Plus será una de las alternativas de streaming para seguir todas las incidencias del encuentro. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 2:00 p.m. del sábado 13 de junio, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Bolivia; y tres horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El compromiso se disputará en el Levi’s Stadium.

Qatar enfrenta a Suiza por la primera jornada del Mundial 2026. (Video: Qatar Airways)

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el encuentro entre Qatar y Suiza mediante las señales de ESPN y DSports. Asimismo, las plataformas Disney Plus y DGO ofrecerán la transmisión online del compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en Argentina?

En Argentina, el partido podrá verse a través de ESPN y DSports, disponibles en los principales operadores de televisión de paga. Además, Disney Plus y DGO serán alternativas para seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en Ecuador?

Los hinchas ecuatorianos tendrán la posibilidad de disfrutar del duelo entre Qatar y Suiza mediante las señales de ESPN y DSports, además de las plataformas digitales Disney Plus y DGO.

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en Colombia?

En Colombia, la transmisión del encuentro estará disponible por ESPN y DSports, así como en los servicios de streaming Disney Plus y DGO, que contarán con la cobertura del Mundial 2026.

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en España?

Los aficionados que se encuentren en España podrán seguir el compromiso mediante los operadores y plataformas que cuenten con los derechos correspondientes para emitir los encuentros del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en México?

En México, los seguidores del torneo podrán ver el partido mediante ESPN y Disney Plus, además de otras plataformas autorizadas que cuenten con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿Cómo ver Qatar vs. Suiza en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir este compromiso a través de ESPN y DSports, además de las alternativas digitales Disney Plus y DGO, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.