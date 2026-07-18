La selección de Francia salió con otra actitud en el segundo tiempo ante Inglaterra por el partido del tercer lugar del Mundial 2026. Tras realizar cuatro cambios en el descanso, el equipo dirigido por Didier Deschamps encontró una reacción inmediata y volvió a meterse en el partido.

Apenas iniciado el complemento, Kylian Mbappé recibió el balón tras una buena jugada ofensiva, controló dentro del área y definió como un auténtico ‘9’ para vencer al arquero inglés y marcar el descuento francés. Por ahora, los ingleses ganan 4-3 a los galos.

El otro tanto sucedió con una Francia que no baja los brazos y encontró una nueva dosis de esperanza gracias a Kylian Mbappé. El atacante francés apareció nuevamente en el área rival, recibió tras una jugada de asociación y se perfiló de cara al arco inglés para definir con la categoría de un verdadero ‘9’ de jerarquía.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones!



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El delantero del Real Madrid volvió a aparecer en el momento que más lo necesitaba su selección. Con este tanto, Mbappé alcanzó los diez goles en la Copa del Mundo y se mantiene en la pelea por quedarse con la Bota de Oro del torneo.

TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!



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Inglaterra, que había sido contundente en la primera mitad y llegó a ponerse 4-0 arriba, ahora vio cómo Francia reaccionó y buscó recortar diferencias en el cierre del encuentro por el tercer puesto del Mundial.

El gol de Mbappé devolvió la esperanza a los franceses, que intentan una remontada histórica ante una selección inglesa que mantiene la ventaja en el marcador.