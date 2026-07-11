¡Gol de Lautaro Martínez! Argentina liquidó a Suiza y está en semifinales del Mundial (Foto: AFP)
¡Gol de Lautaro Martínez! Argentina liquidó a Suiza y está en semifinales del Mundial (Foto: AFP)

La volvió a celebrar en el Mundial y ya está en semifinales donde se medirá ante Inglaterra. A los 121 minutos del partido ante, apareció para aprovechar un rebote del arquero rival y definir con categoría para marcar el 3-1 definitivo.

Tras convertir, el delantero protagonizó una emotiva celebración al saltar la valla publicitaria y acercarse a los hinchas argentinos que festejaban la clasificación.

Con este resultado, la selección dirigida por Lionel Scaloni avanzó a las semifinales de la Copa del Mundo, donde se medirá ante Inglaterra en busca de un lugar en la gran final.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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